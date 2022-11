Gonçalo Esteves cobiçado pelo Nápoles

Gonçalo Esteves, lateral do Sporting que está emprestado ao Estoril, é cobiçado pelo Nápoles, revelou esta quarta-feira a Gazzetta dello Sport. O jovem, de 18 anos, tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.Os italianos realçam as qualidades do lateral-direito, nomeadamente a capacidade defensiva e ofensiva e a qualidade do drible e cruzamentos. Esteves está emprestado ao Estoril mas tem previsto o regresso em janeiro, pois os canarinhos não cumpriram os minutos mínimos que o jovem teria de fazer na equipa.Entretanto, o guarda-redes Adán foi eleito o futebolista do ano e Ugarte foi a Revelação nos prémios Stromp.