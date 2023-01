"Gonçalo Guedes é um jogador de topo. Vem da formação do Benfica e já jogou em três clubes de topo. Tê-lo de volta no inverno, num empréstimo de meia época, penso que foi uma grande oportunidade", disse esta sexta-feira Roger Schmidt sobre a contratação do avançado que chega do Wolverhampton.



Profundo conhecedor das qualidades do internacional português, o técnico admite poder lançar já este sábado o jogador diante do Santa Clara (foi inscrito e seguiu viagem para os Açores): "É uma decisão que vou tomar depois.









Ver comentários