Gonçalo Guedes está mesmo de regresso ao Benfica. O Benfica acaba de confirmar o retorno do avançado internacional português, de 26 anos, num acordo com o Wolverhampton que contempla um empréstimo até final da temporada. Guedes volta assim ao clube no qual se formou e de onde saiu em 2016/17 rumo ao Paris SG.Esta temporada, Gonçalo Guedes disputou 17 jogos pelo Wolverhampton, 13 deles na Premier League, tendo marcado um golo nesse período. Foi titular em apenas 11 desses encontros e raramente convenceu.