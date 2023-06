Gonçalo Guedes vai continuar no Benfica na próxima época. O novo acordo com o Wolverhampton, clube detentor do passe do jogador, foi alcançado nos últimos dias.



Cumpre-se assim a vontade do extremo e também dos encarnados. A grande dificuldade prendia-se com a vontade do clube inglês em vender o jogador e não emprestá-lo como aconteceu na última temporada.









Ver comentários