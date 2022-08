A mudança do Valência para o Wolverhampton faz de Gonçalo Guedes um fenómeno do mercado. O internacional português, desde a saída do Benfica para o PSG em janeiro de 2017, já fez movimentar mais de 100 milhões de euros em transferências. Números sensacionais para um jogador que tem apenas 25 anos.



O valor certo é 102,6 milhões de euros.









