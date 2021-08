Gonçalo Inácio, defesa-central do Sporting que na passada semana foi chamado em estreia à seleção nacional, foi esta segunda-feira dispensado dos trabalhos da equipa das Quinas, no dia de arranque da preparação para os jogos de apuramento para o Mundial. O sonho de se tornar internacional A fica assim adiado para o jogador de 20 anos, que se revelou na temporada passada ao serviço do seu clube.





Numa nota informativa, a Federação Portuguesa de Futebol não divulgou o tipo de lesão que afasta o jogador dos jogos com a Rep. Irlanda (quarta-feira) e Azerbaijão (dia 7 de setembro), ambos de apuramento para o Mundial, e ainda do particular com o Qatar no próximo sábado. Foi apenas fornecida a informação de que o jogador foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance após observação e realização de exames. Não foi anunciada qualquer chamada de substituição, tal como sucedeu com Ricardo Pereira, que se lesionou pelo Leicester no fim de semana e foi rendido por Nélson Semedo (Wolves).