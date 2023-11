Gonçalo Inácio fez questão de se desculpar junto dos companheiros pela expulsão no dérbi com Benfica ainda no balneário da Luz, apurou o Correio da Manhã.



O defesa-central assim que viu o segundo cartão amarelo percebeu as consequências do seu ato. Apesar de ter sido ilibado pelo técnico Rúben Amorim da derrota da Luz, Gonçalo Inácio fez questão de se explicar junto dos companheiros da equipa.









