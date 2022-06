Gonçalo Inácio entrou na rota do Wolverhampton, equipa inglesa treinada por Bruno Lage, e pode render 35 milhões de euros aos cofres leoninos.



Os Wolves preparam-se para remodelar a defesa, depois de não renovarem os contratos com o central marroquino Romain Saiss (32 anos) e o defesa-esquerdo Marçal (34), que já jogou no Benfica.









