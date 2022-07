O Benfica continua empenhado em vender Gonçalo Ramos até ao fim deste mercado de transferências para maquilhar as contas. Com a transação do jovem avançado, a SAD pretende passar aos investidores a mensagem de que já está em marcha um plano para inverter duas épocas seguidas com prejuízo.



Como o CM avançou em primeira mão há duas semanas, os cálculos iniciais do Benfica indicam para o fecho do exercício 2021/22 com um défice a rondar os 30 milhões de euros.









