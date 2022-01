Gonçalo Ramos foi um dos jogadores do Benfica que mais se insurgiram contra a punição de Jorge Jesus a Pizzi (impediu-o de treinar), num episódio que viria a resultar na demissão do treinador no final do ano passado, apurou o Mais Sport.Quando Jorge Jesus, perante todo o plantel, disse que o capitão iria passar a treinar à parte e que não entraria mais nos seus planos para a temporada, o grupo ficou estupefacto.