Gonçalo Ramos tem sido alvo da cobiça de vários clubes e o Chelsea promete, no verão, voltar a atacar na Luz para conseguir a contratação do melhor marcador do campeonato português (13 golos).



A equipa londrina já tinha tentado conseguir um direito de preferência sobre o avançado, aquando da transferência de Enzo Fernández, mas recebeu uma resposta negativa da SAD do Benfica, sabe o Correio da Manhã.









Ver comentários