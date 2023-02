Gonçalo Ramos já regressou aos treinos e tudo aponta que vai estar na máxima força no jogo com o Sp. Braga, agendado para quinta-feira, referente aos quartos de final da Taça de Portugal.



O melhor marcador da Liga, com 12 golos (os mesmos do colega João Mário e do gilista Fran Navarro, mas com menos jogos), falhou as duas últimas partidas devido a uma lesão muscular contraída no jogo com o Paços de Ferreira (vitória por 2-0).









