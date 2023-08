Gonçalo Ramos confirmado no PSG

O português Gonçalo Ramos é oficialmente reforço do Paris Saint-Germain. O avançado de 22 anos deixa o Benfica a dois dias da supertaça com o FC Porto.O jogador vai ser emprestado aos parisienses com opção de compra obrigatória. O negócio será realizado por 65 milhões de euros fixos, com outros 15 milhões em variáveis, informa o Benfica, em comunicado enviado à CMVM.O clube francês utilizou Pauleta, ex-jogador dos parisienses, para apresentar o compatriota. "Sou o Pedro Pauleta. Joguei 5 anos no PSG e marquei 109 golos. Agora é a tua vez de fazeres história no PSG. Bem-vindo ao clube", diz o antigo futebolista no vídeo partilhado nas redes sociais.Na última temporada Gonçalo Ramos foi essencial na conquista do campeonato pelas águias, tendo somado 27 golos em 47 jogos. As boas exibições valeram-lhe a convocatória para a seleção nacional.Ao serviço de Portugal destacou-se quando foi chamado a substituir Cristiano Ronaldo e apontou três golos no mesmo encontro, contra a Suíça.O jogador dividiu a formação entre Olhanense, Benfica de Loulé e Benfica, onde estava desde 2013.