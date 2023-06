Gonçalo Ramos dispensado da Seleção Nacional

Gonçalo Ramos foi dispensado da Seleção Nacional devido a lesão. Os exames feitos na tarde desta sexta-feira confirmaram a lesão muscular na coxa direita que o impede de jogar. Não será chamado outro jogador para o lugar do avançado do Benfica.



O selecionador Roberto Martínez contou esta sexta-feira com 25 jogadores no último treino de preparação para o duelo de sábado com a Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Euro2024, já com Gonçalo Ramos oficialmente dispensado.

Todos os jogadores estiveram disponíveis na Cidade do Futebol, em Oeiras, pelo menos nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social.

Nesse período, os jogadores efetuaram corrida e exercícios de aquecimento, com a utilização da bola.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, no sábado, às 19h45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 18h45 locais (19h45 em Lisboa).

O encontro com a Bósnia terá arbitragem do italiano Davide Massa.

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugar, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.