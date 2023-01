Gonçalo Ramos (Benfica) e Gonçalo Inácio (Sporting) estão entre os jovens mais promissores do futebol europeu. A UEFA lançou a lista anual de jogadores jovens (menos de 21 anos a 1 de janeiro) que podem vir a dar cartas no ano de 2023 e incluiu o avançado das águias e o defesa-central dos leões. A lista, desta vez com 38 elementos, conta com nomes como Xavi Simons (PSV), Moisés Caicedo (Brighton), Alejandro Garnacho (Manchester United), David Datro Fofana (Reforço do Chelsea), Nico Williams (Atlético Bilbao), Kenneth Taylor (Ajax), Mathys Tel (Bayern) ou Arda Guler, do Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus.









