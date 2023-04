Gonçalo Ramos é o jovem mais valioso fora das principais ligas

O avançado Gonçalo Ramos é o jogador sub-23 mais valioso do Mundo a atuar fora das cinco maiores ligas europeias, avança o mais recente estudo do CIES (Observatório do Futebol).













O goleador do Benfica, de 21 anos, é avaliado em 70 milhões de euros, segundo parâmetros que não levam em conta a cláusula de rescisão.