Gonçalo Ramos foi o melhor jogador do campeonato português que terminou há uma semana. Este é o resultado de uma sondagem feita pela Intercampus para o Correio da Manhã/CMTV.



O avançado do Benfica (que completa 22 anos no dia 20 deste mês) recolheu 24,1 por cento das preferências dos adeptos. Ou pelo menos seguidores de futebol.









