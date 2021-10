Gonçalo Ramos perfila-se para ser a referência ofensiva da equipa do Benfica no jogo do próximo sábado, frente ao Trofense, referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal.Jorge Jesus, segundo apurou o CM, pretende dar titularidade ao jogador formado no Seixal, dando um sinal claro para dentro do clube de que conta com jogadores oriundos da formação.