"A minha vontade é estar no Benfica e continuar no Benfica. Em relação à renovação não há muito a dizer. Esta terça-feira há um jogo muito importante e é aí que está a minha cabeça", disse esta segunda-feira Gonçalo Ramos, quando confrontado com a possibilidade de prolongar o contrato até 2025.



O avançado, melhor marcador da Liga (17 golos) e com sete finalizações certeiras na presente edição da Champions (pré-eliminatórias incluídas), garante que a equipa está preparada para o jogo desta terça-feira, depois do deslize com o FC Porto.









