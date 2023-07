Nico González, médio espanhol que pertence ao Barcelona, é esperado no estágio do FC Porto, no Algarve, nos próximos dias.



Está tudo acertado entre dragões e culés, num empréstimo até junho de 2024. Depois, os dragões ficam com uma opção de compra obrigatória a rondar os oito milhões de euros.



Cumpre-se assim um dos desejos de Sérgio Conceição para reforçar o eixo central, que ficou desfalcado após a saída de Uribe.









