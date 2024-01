“Gosto muito de estar no Sporting”, diz Gyokeres

No agradecimento do prémio, o jogador leonino reconhece a importância da mudança do Coventry (da II Liga inglesa) para Alvalade. “Estou incrivelmente agradecido por ter a oportunidade de vestir a camisola azul e amarela da seleção. Temos como objetivo o próximo campeonato Mundial. Mudei de clube, e isso significou muito para mim, pois cheguei a um nível mais elevado e tive que desenvolver um futebol mais inteligente. Melhorei tanto no campo como fora dele para ter um bom desempenho e sinto que o fiz bem, gosto muito de estar no Sporting”, disse Gyokeres aos canais de informação da federação sueca.



Viktor Gyokeres foi eleito avançado do ano pela federação de futebol da Suécia. E não perdeu nova ocasião para voltar a manifestar o gosto que tem em jogar pelo Sporting, numa altura em que o mercado faz pressão para a sua saída e diariamente surgem notícias sobre o interesse de grandes clubes do futebol europeu.No agradecimento do prémio, o jogador leonino reconhece a importância da mudança do Coventry (da II Liga inglesa) para Alvalade. “Estou incrivelmente agradecido por ter a oportunidade de vestir a camisola azul e amarela da seleção. Temos como objetivo o próximo campeonato Mundial. Mudei de clube, e isso significou muito para mim, pois cheguei a um nível mais elevado e tive que desenvolver um futebol mais inteligente. Melhorei tanto no campo como fora dele para ter um bom desempenho e sinto que o fiz bem, gosto muito de estar no Sporting”, disse Gyokeres aos canais de informação da federação sueca.

Rafael Pontelo, defesa-central ex-Leixões que é reforço de inverno do Sporting, deverá ser chamado à convocatória de Rúben Amorim para o jogo desta sexta-feira (18h45) com o Estoril. O treinador quer acelerar o processo de integração do jogador de 20 anos, que mede 1,91 m e pesa 78 kg.