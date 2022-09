O Governo “está farto” de confusões nos estádios de futebol, garantem várias fontes ao CM. Depois do caso da criança em Famalicão, que teve de despir uma camisola do Benfica e ficar em tronco nu para permanecer numa zona da bancada reservada a adeptos da equipa da casa, este fim de semana um pai com uma criança de 3 anos ao colo, ambos com equipamento do FC Porto, foi alvo de insultos e cuspidelas por parte de elementos da claque do Estoril.









