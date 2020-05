Governo sem plano de apoio para os clubes de futebol

O Governo não planeou medidas de apoio aos clubes estrangulados financeiramente como consequência da suspensão das competições futebolísticas. A prioridade do Executivo foi assegurar condições sanitárias para a sua retoma, explicou esta segunda-feira o ministro da Economia."Não foi discutido até ao momento. O que procurámos foi verificar condições sanitárias e de segurança para retomar a I Liga. Isso está avaliado e é importante, também do ponto de vista da situação económica dos clubes, porque permite conseguir a retoma das transmissões televisivas", disse Pedro Siza Vieira em entrevista à Antena 1.O titular da pasta da Economia saudou a hipótese de o futebol profissional regressar à atividade competitiva, se bem que apenas no principal escalão. E explicou a razão de se circunscrever apenas à I Liga: "Assegura garantias e exigências em termos sanitários que reduzam o risco de infeção para atletas, dirigentes e todos os que ali funcionam."Interpelado sobre a possibilidade de as receitas do jogo de apostas Placard, que é gerido pelos Jogos da Santa Casa, o governante referiu que o assunto nem sequer esteve em cima da mesa.Pedro Siza Vieira sublinhou, por outro lado, o regresso das modalidades individuais, como o ténis, o golfe e as disciplinas náuticas. Isto por serem, na sua ótica, "uma parte muito extensa da atividade competitiva do País".O Governo, recorde-se, permitiu o regresso da I Liga, no fim de semana de 30 e 31 de maio, com jogos à porta fechada. A decisão carece da aprovação da Direção-Geral da Saúde.