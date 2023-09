'Grandes' conhecem adversários na fase de grupos da Taça da Liga

Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Sporting vão ser esta segunda-feira distribuídos pelos quatro grupos da edição de 2023/24 da Taça da Liga de futebol, juntamente com os oito emblemas que superaram as eliminatórias.

Os quatro primeiros da I Liga de 2022/23 vão estar em grupos separados, com dois adversários, entre os 'sobreviventes', nos quais se encontram os também primodivisionários Arouca, Casa Pia, Estoril Praia e Farense e AVS, Leixões, Nacional e Tondela, do segundo escalão.

O sorteio da fase de grupos da 17.ª edição da Taça da Liga está marcado para as 12h00, na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Porto.

Os vencedores de cada um dos grupos vão defrontar-se na 'final four', mais uma vez marcada para Leiria, com meias-finais em 23 e 24 de janeiro e a final em 27.

O Benfica é o recordista de triunfos na competição, com sete, mais três do que o Sporting, num historial que conta ainda com Sporting de Braga, com dois títulos, Moreirense, Vitória de Setúbal e FC Porto, com um cada.