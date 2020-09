Jorge Jesus e o Benfica têm esta terça-feira diante do PAOK o primeiro teste de fogo da época e logo para a Liga dos Campeões.



"É a nossa primeira final. Pessoalmente, se esta pressão me diz alguma coisa? Zero, estou habituado a tantas pressões. No Benfica e de onde vim ultimamente. Os grandes treinadores, equipas e jogadores não têm pressão", salientou o treinador na véspera do jogo da 3ª pré-eliminató...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.09.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 15.09.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento