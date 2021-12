Grimaldo infetado com Covid-19 após jogo contra o FC Porto

O defesa Grimaldo, do benfica, esta infetado com Covid-19. A informação foi avançada pelo clube da Luz esta sexta-feira.Segundo o Benfica, o futebolista "testou positivo nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados no Futebol Profissional".De recordar que Grimaldo jogou esta quinta-feira no clássico, frente ao FC Porto, jogo que terminou com derrota encarnada por 3-0.Ambas as equipas realizarão testes, segundo as indicações das autoridades de saúde, podendo ser detetados mais casos de infeção entretanto.