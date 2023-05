Grimaldo oficializado pelo Bayer Leverkusen

Grimaldo foi oficializado esta segunda-feira pelo Bayer Leverkusen. O defesa espanhol, que termina contrato com o Benfica no final da temporada, chegou a acordo com o clube alemão, tendo assinado um contrato válido até 2027.Depois de sete épocas e meia ao serviço dos encarnados, Grimaldo optou por mudar-se para a Bundesliga, onde receberá cerca de 5 milhões de euros limpos por ano, conforme o Record já noticiou.Recorde-se que esta decisão do jogador apanhou o Benfica de surpresa, uma vez que o clube da Luz ainda esperava convencer Grimaldo a renovar.