Alex Grimaldo foi anunciado segunda-feira, de forma oficial, como reforço do Bayer Leverkusen para as próximas quatro temporadas (vai ganhar 5 milhões limpos por cada uma), dias antes do dérbi que pode consagrar o Benfica como campeão nacional.



O gesto provocou grande desconforto na Luz apesar de já se saber que o espanhol não queria renovar.









