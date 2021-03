Gritos e insultos no balneário da Juventus após derrota na liga italiana

A 11 jornadas do fim da Serie A, parece estar cada vez mais longe a possibilidade de a Juventus revalidar o título. A derrota deste sábado, frente a uma equipa que não ganhava há 11 jogos, deixou os bianconeri a 10 pontos do Inter e, depois do adeus à Champions, a crise no seio da da formação italiana agudizou-se.O jornal 'La Stampa' revela que depois do jogo de ontem ouviram-se gritos e insultos no balneário da Juventus, confirmando o ambiente de alta tensão que se vive atualmente na equipa.Ao que parece, terá também havido uma conversa entre o presidente Andrea Agnelli e o treinador Andrea Pirlo. Embora inicialmente a ideia fosse continuar com o técnico até ao final da época, em Itália diz-se que a permanência de Pirlo vai depender do que a equipa fizer nos próximos encontros.Sem Liga dos Campeões e com escassas hipóteses no campeonato, a Juventus tem a Taça de Itália como única possibilidade de ainda poder festejar um título esta época. A final da prova vai ter lugar a 17 de maio, frente à Atalanta.