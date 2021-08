Grujic falhou o treino deste domingo do FC Porto. O médio está a fazer tratamento, após ter saído lesionado do jogo de pré-época com o Lyon, no sábado, que os dragões venceram (5-3). Grujic está, assim, em dúvida para o primeiro jogo da época (dia 8), com o Belenenses SAD. No boletim clínico está ainda Uribe (treino condicionado).









Durante a manhã de ontem, centenas de sócios, detentores de lugar anual de forma ininterrupta entre as épocas 2010/11 e 2019/20, fizeram fila no Dragão para assegurar bilhete para a 1ª jornada do campeonato.