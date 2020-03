GS Loures exige receber 14 544 euros

O Grupo Sportivo de Loures quer receber 14 544 euros do Sporting, verba que havia sido prometida pelos leões e é referente às receitas do jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de 2018/19. O Sporting venceu essa partida por 2-1, que foi disputada no estádio do Alverca.

Segundo os documentos a que o CM teve acesso, o Sporting aceitou e até comunicou à FPF a decisão de ceder a sua parte da receita. Uma prática comum entre os clubes grandes para com os mais pequenos. "Trata-se de uma verba insignificante para o Sporting, mas muito importante para o GS Loures. Já reunimos com Frederico Varandas que disse que ia ver o caso. Mas quando apresentámos a fatura na contabilidade recusaram-se a pagar", contou ao CM, Júlio Mestre, vice-presidente do GS Loures.

"Esta situação também se passou com o Oleiros em 2017, mas como a receita foi doada aos bombeiros, lá acabaram por pagar a custo", acrescentou o dirigente.

Fonte oficial do Sporting garantiu ao CM que gastou 16 mil euros em melhorias no relvado e por isso o jogo não deu lucro. Uma situação desmentida pelo GS Loures. "O relvado estava bom e aprovado para acolher o jogo. O Sporting mandou mudar o relvado por iniciativa própria. Não faz nenhum sentido para nós mandar mudar um relvado de um estádio que não era o nosso", explicou ao CM Júlio Mestre, que referiu ainda que a Federação cedeu a sua parte da receita.