Sem imagens, não sei se conseguiria acreditar que as declarações eram verdadeiras de tão ridículas que são. Guarda de honra ao presidente??? Se esta gente tivesse um mínimo de honra, já se teriam era demitido todos! pic.twitter.com/Tb2TD8ov8M — Militância Benfiquista (@1904Militancia) May 13, 2021

O vice-presidente do Benfica, Varandas Fernandes, garantiu esta quinta-feira que não vai ser realizada qualquer receção especial à equipa do Sporting no dérbi do próximo sábado.Varandas Fernandes disse ainda, em declarações à BTV, que não está prevista qualquer guarda de honra ao novo campeão nacional: "Não sei o que é guarda de honra... olhe a guarda de honra deve ser feita ao presidente do Benfica pelo grande trabalho que ele tem vindo a fazer", disse o vice-presidente dos encarnados.