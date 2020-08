Guarda-redes da AS Roma de Paulo Fonseca testa positivo ao coronavírus

O guarda-redes italiano Antonio Mirante testou positivo à Covid-19, revelou esta quarta-feira o próprio através das redes sociais, tornando-se no terceiro caso, em dois dias, na AS Roma treinada pelo português Paulo Fonseca.

"Estou bem, sem sintomas, nem febre nem tosse", explicou o veterano de 37 anos num vídeo publicado nas InstaStories do Instagram, sendo este o terceiro caso na equipa romana.

O guardião, que na época de 2019/20 cumpriu sete partidas, encontra-se em isolamento numa altura em que a AS Roma não se encontra a disputar qualquer prova, com os treinos e todas as atividades do clube suspensas até 24 de agosto, recomeçando menos de um mês da data prevista do arranque da liga italiana de futebol.

A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 781 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.786 em Portugal.