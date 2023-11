Anatoliy Trubin, guarda-redes ucraniano da equipa do Benfica, enviou brindes a funcionários e colaboradores do Shakhtar Donetsk, seu anterior clube, como forma de agradecimento pela ajuda que recebeu no tempo em que jogou no clube. Relógios e camisolas foram as ofertas, com as suas iniciais e com uma frase inspiradora: "O trabalho duro compensa."