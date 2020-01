Guarda-redes do Manchester United destrói Lamborghini em acidente

O guarda-redes do Manchester United, Sergio Romero, sofreu um aparatoso acidente a caminho do campo de treino de Carrington e ficou com o carro destruído.O clube já confirmou o sucedido.O futebolista, de 32 anos, não sofreu ferimentos mas o seu Lamborghini, que custou cerca de quase 200 mil euros, ficou destruído na estrada A6144.