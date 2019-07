Guarda-redes Moreira termina carreira aos 37 anos

O guarda-redes Moreira anunciou este domingo, aos 37 anos, o final da carreira de futebolista, concluindo no Cova da Piedade um percurso de vinte épocas no futebol sénior.O 'guardião' decidiu "dar o lugar aos mais jovens", uma decisão "tomada há algum tempo" e com o "total apoio do Cova da Piedade", clube da II Liga no qual ainda se chegou a apresentar esta época e a cumprir os exames médicos.Moreira fez o último jogo pelos piedenses em abril, frente ao Leixões, partida em que contraiu uma grave lesão num ombro que o obrigou a submeter-se a uma intervenção cirúrgica que não teve, porém, influência na decisão.Fonte próxima do jogador disse à Lusa que Moreira decidiu seguir a profissão de treinador de guarda redes, encontrando-se já na Arábia Saudita a exercer funções no Al Hilal, antigo clube de Jorge Jesus.Internacional A português por uma vez, foi nas camadas jovens que Moreira mais se destacou ao serviço das seleções, tendo conquistado o Campeonato da Europa sub-18 em 1999 e o prestigiado torneio de Toulon em 2001.Formado no Salgueiros, representou, enquanto sénior, Benfica, Swansea City (Inglaterra), Omonia (Chipre), Olhanense, Estoril e Cova da Piedade, conquistando por uma vez a I Liga, a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira, além de duas Taças da Liga, sempre ao serviço do Benfica.