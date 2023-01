Assinou, treinou, jogou, marcou e vai ser titular no segundo jogo desde que voltou ao Benfica. Gonçalo Guedes está a encantar Roger Schmidt e a sua presença no onze no jogo de quinta-feira com o Paços de Ferreira é quase uma certeza, apurou o Correio da Manhã.



O técnico fez rasgados elogios ao jogador, que chegou na passada semana à Luz emprestado pelo Wolverhampton, durante a antevisão do jogo com o Santa Clara.









