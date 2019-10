Guerra aberta entre claques e Frederico Varandas

Posições cada vez mais extremadas entre a direção do Sporting e as claques.Um dia depois de ter sido retirado o apoio a estes grupos de adeptos, a Juve Leo lançou um forte ataque à direção liderada por Frederico Varandas. "A posição da administração só representa, uma vez mais, a falta de rumo de um clube sem liderança, assente em incompetência e que necessita de ‘bodes expiatórios’ para se livrar de atenções indesejadas", pode ler-se num comunicado divulgado esta segunda-feira.A claque mais antiga do clube refere que "a contestação que atualmente se faz notar provém dos adeptos em geral, e não em particular de nenhuma claque".A Juventude Leonina recusa qualquer "forma de violência" e garante "que o incidente com o veículo de um membro da direção [Miguel Afonso] não tem qualquer relação com a claque"."A fragmentação da curva sul, não serve o clube nem os seus adeptos", escreveu a Torcida Verde nas redes sociais. Também o Directivo XXI fez um comunicado: "Tudo serve para afastar do espaço mediático as merecidas críticas e a contestação a uma gestão danosa dos destinos do clube."O Sporting anulou os protocolos com as claques devido à "escalada de violência" (tentativas de agressões a dirigentes após o jogo de futsal com os Leões de Porto Salvo, Pavilhão João Rocha).