O Sp. Braga empatou esta quinta-feira (1-1) no Mónaco e garantiu, pela terceira vez na sua história, a passagem aos quartos de final da Liga Europa, beneficiando da vitória por 2-0 na primeira mão.





O golo acordou o Mónaco. Mais balanceado para o ataque, muito graças à criatividade de Gelson Martins, ameaçou por duas vezes a baliza bracarense. Em poucos minutos, Matheus respondeu com uma extraordinária defesa a um cabeceamento perigoso de Volland e defendeu para canto o remate de Ben Yedder. Nos últimos dez minutos do primeiro tempo, o Sp. Braga voltou ao controlo das operações. O início do segundo tempo foi bem diferente. A precisar de marcar três golos para empatar a eliminatória, o Mónaco acelerou e, logo aos 49’, Matheus agigantou-se e travou um remate à queima-roupa de Ben Yedder. Um minuto depois, foi David Carmo a tirar o pão da boca a Gelson Martins.





O domínio era da equipa da casa. Contudo, à passagem dos 60’, Abel Ruiz surgiu isolado, mas permitiu a defesa a Nubel. A partir daí, o Sp. Braga controlou muito bem do ponto de vista defensivo e só ao minuto 90 o Mónaco conseguiu chegar ao empate. Axel Disasi saltou mais alto do que Tormena e Al Musrati e cabeceou para o fundo da baliza de Matheus, o melhor da partida desta quinta-feiraà noite.Matheus voltou a assinar esta quinta-feira uma exibição de altíssimo nível. O guarda-redes do Sp. Braga já tinha sido o melhor em campo na 1ª mão, distinção que repetiu no jogo desta quinta-feira. Peça essencial para a passagem aos quartos de final.O número oficial de espectadores não foi divulgado, mas estariam pouco mais de duas mil pessoas nas bancadas a assistir ao jogo desta quinta-feira. E metade delas eram apoiantes do Sp. Braga. Um estádio quase vazio é sempre de lamentar.Andreas Ekberg teve uma arbitragem competente, com o mérito de não complicar uma partida que os jogadores simplificaram. Beneficiando de um jogo sem casos, só precisou de mostrar o cartão amarelo três vezes, sempre aos franceses.O Sp. Braga ficou aquém das expectativas a nível interno (eliminado nas taças e muito cedo fora da luta pelo 3.º lugar) mas vai salvando a honra na Liga Europa e encaixou mais 1,8 milhões de euros com os ‘quartos’.