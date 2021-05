Obrigado a ganhar na Madeira para recuperar o sexto lugar de forma isolada, que entretanto havia perdido para o Santa Clara, o V. Guimarães não foi além de um empate a zero frente ao Marítimo e parte em igualdade pontual com os açorianos para a última ronda (Vitória recebe o Benfica e o Santa Clara joga em casa com o Farense), em que será decidida a última posição de acesso à Conference League.









A equipa agora orientada por Moreno Teixeira, o quarto treinador da época, até entrou mais determinada que um Marítimo tranquilo por já ter garantido a manutenção, mas gradualmente o jogo ficou muito equilibrado e morno. Do primeiro tempo resultou apenas um momento de maior destaque. Foi aos 26’, quando Edgar Costa na ressaca de um canto obrigou Varela a uma excelente defesa.

A segunda parte não trouxe mudanças significativas, ainda que o Marítimo tivesse assumido maior protagonismo na posse de bola. E só aos 67’, já com os vitorianos mais estendidos em campo, é que surgiu novo lance perigoso, com Correa a rematar ao lado. Logo a seguir foi Rochinha a ameaçar a baliza de Amir, e Janvier (79’) teve nos pés uma boa ocasião para colocar a sua equipa em vantagem. A pressão final do Vitória não resultou e o empate afigurou-se justo.