Gyökeres e Paulinho juntos na frente: Veja o onze do Sporting para o jogo com o Casa Pia

O Sporting joga em Rio Maior, diante do Casa Pia (20H15), num encontro da 2.ª jornada da Liga Betclic. Estas são as escolhas de Rúben Amorim e Filipe Martins para esta partida.Para este encontro o técnico do Sporting fez três alterações no onze inicial. Paulinho, Edwards, Nuno Santos e Esgaio entram na equipa e o reforço Hjulmand está no banco.O Casa Pia, que no último encontro venceu o Farense por 3-0, faz apenas uma alteração, com a introdução de Pablo Roberto, que foi suplente utilizado no duelo em Faro e chegou a marcar um golo.: Ricardo Batista; Leonardo Lelo, Godwin, Soma, Vasco Fernandes, Fernando, Beni, Zolotic, Larrazabal e Pablo Roberto, Clayton: Lucas Paes, João Nunes, Neto, Rafael Martins, Geraldes, Fernando Andrade, Felippe, Tiago Dias e Jajá: Adán; Ousmane Diomande, Sebastian Coates, Gonçalo Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Pote e Nuno Santos; Edwards, Gyökeres e Paulinho: Israel; Matheus Reis, Neto, Trincão, Geny, Hjulmand, Mateus Fernandes, Afonso Moreira e Rodrigo RibeiroSiga o jogo AQUI