Gyokeres vai voltar à equipa do Sporting para matar o ‘borrego polaco’ no jogo de quinta-feira, da fase de grupos da Liga Europa, com o Raków. Um tónico extra para a equipa leonina, que nunca venceu na Polónia.



Depois de ter sido poupado por Rúben Amorim no jogo da Taça de Portugal com o Olivais e Moscavide (triunfo por 3-1), o avançado sueco está de volta à titularidade e tem uma missão: ajudar o Sporting a ganhar pela primeira vez em solo polaco.









