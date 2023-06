O avançado Gyokeres, que é pretendido pelo Sporting, está blindado na seleção sueca. Os dirigentes nórdicos querem proteger o jogador, um dos mais cobiçados neste defeso, para o jogo desta terça-feira com a Áustria.



A viver um momento de grande agitação neste defeso, o avançado sueco está preocupado com as exigências que estão a ser feitas pelo Coventry e que o podem afastar de Alvalade.









