“Há uma atmosfera muito boa no balneário. É algo entusiasmante porque estamos em boa posição. Mas ainda nem chegámos a meio da temporada e faltam muitos jogos. Vamos ver até onde conseguimos chegar, mas começámos bem e queremos muito continuar”, diz Gyokeres, avançado do Sporting, em entrevista ao jornal, que esta terça-feira está nas bancas.O jogador que tem causado maior impacto no futebol português, nesta época, realça ainda o bom acolhimento à chegada a Alvalade. “Coates foi muito importante. Recebeu-me muito bem e isso agradou-me bastante”.