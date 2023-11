Gyokeres demolidor encaminha ‘final four’

O demolidor voltou. Depois de dois jogos sem marcar, Viktor Gyokeres marcou três golos na vitória tranquila do Sporting diante do Farense, que praticamente assegura a presença dos leões de Lisboa na ‘final four’ da Taça da Liga, em Leiria, no início de 2024.









Rúben Amorim mexeu em várias posições, com a principal surpresa a ser Gonçalo Inácio como médio mais defensivo. Tudo resultou na perfeição. O Sporting foi sufocante perante um Farense que, ao contrário do jogo da Liga, nunca fez perigar a vitória dos da casa. Até ao primeiro de Gyokeres, já a equipa leonina tinha chegado com perigo duas ou três vezes à baliza do Farense. Aos 24’, Trincão teve um lance brilhante antes de isolar Gyokeres, que teve a frieza do costume para marcar. Pouco depois, o segundo. O sueco, agora de penálti, sofrido por Trincão (um dos melhores), não perdoou. Sem reação, o Farense nunca conseguiu importunar Israel, que voltou a deixar Adán no banco.

A segunda parte recomeçou de forma inesperada, com o Farense a marcar, mais uma vez por Mattheus (já tinha bisado no jogo da Liga). Contudo, em vez de dar moral aos algarvios, o 2-1 espicaçou o Sporting. Que carregou de novo no pedal do acelerador. Voltou a colocar a diferença em dois golos, primeiro por Nuno Santos e depois pelo inevitável Gyokeres, num golo à Gyokeres: correria nas costas do defesa, corte para dentro e disparo indefensável. Até final, o Farense ainda reduziu num tiro de Vítor Gonçalves.





Agora, só uma hecatombe diante do Tondela evitaria a presença do Sporting na fase final da prova.