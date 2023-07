Gyokeres vai ser a principal estrela do Sporting na apresentação deste domingo aos sócios no Troféu Cinco Violinos com o Villarreal, tendo confidenciado que quer coroar a sua estreia em Alvalade com um golo. O avançado sueco, que foi a contratação mais cara de sempre dos leões (20 milhões de euros mais quatro milhões por objetivos), estreou-se a marcar pelo Sporting frente à Real Sociedad (3-0) e quer mostrar aos adeptos leoninos que é efetivamente um grande reforço para a equipa.









Ver comentários