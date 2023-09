O avançado sueco Gyokeres é a locomotiva que carrega a equipa do Sporting e isso ficou bem visível no triunfo com o Moreirense (3-0), no qual fez um golo e assistiu noutro.



Com uma exibição de sonho, o possante jogador (1,87 metros e 90 kg) que os leões contrataram ao Coventry, da II Liga inglesa, arrasou nas estatísticas.









