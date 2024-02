Gyokeres insaciável na Taça de Portugal

O Sporting passou com distinção às meias-finais da Taça de Portugal com nova vitória convincente e mais uma enorme demonstração de qualidade de Gyokeres, autor de dois golos e uma assistência.









O jogo adiado em Famalicão para a Liga não afetou a equipa de Rúben Amorim. Cedo se percebeu em Leiria que, mais minuto, menos minuto, o golo dos leões surgiria. Gyokeres deu o primeiro aviso ao atirar ao poste logo a abrir. A equipa da II Liga ainda teve uma boa chance para marcar, num cabeceamento ao lado.

Depois, a história do jogo praticamente fez-se com Gyokeres. O sueco apontou o primeiro num cabeceamento perfeito após canto de Nuno Santos. Logo a seguir, o avançado galgou terreno junto à linha e, já perto da área, cruzou para o remate imparável de Pedro Gonçalves. As ocasiões para o Sporting acumularam-se, mas o jogo foi para o descanso com apenas dois golos marcados.





No reinício, o Sporting surgiu mais apático e permitiu uma enorme chance para a U. Leiria marcar. Jair, sem oposição e quase da marca de penálti, não acertou com a baliza de Franco Israel. O uruguaio viria depois a salvar novo lance dos da casa, ao defender um remate de Lucho. Mas o gás leiriense terminou e o Sporting voltou a apoderar-se do controlo das operações e a marcar pelo inevitável sueco. Rúben Amorim aproveitou para refrescar a equipa a pensar já no importante jogo da próxima jornada, da Liga, com o Sp. Braga. Na próxima fase da Taça de Portugal, os leões enfrentam o vencedor do jogo desta quinta-feira entre o Vizela e o Benfica.