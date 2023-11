“O interesse de clubes ingleses é bom, mas não penso nisso. Acabei de chegar ao Sporting e não estou focado no mercado”, disse esta terça-feira Gyokeres ao jornal sueco ‘Aftonbladet’.









O avançado tem estado em grande plano no Sporting e isso faz aumentar sua cotação e o interesse de vários clubes numa possível contratação, com os da Premier League no topo da lista. Esta época, Gyokeres já soma 12 golos e três assistências em 14 jogos pelo Sporting. A cláusula de rescisão, de 100 milhões de euros, não parece assustar os pretendentes.

Os festejos dos golos do sueco, por outro lado, continuam a suscitar grande curiosidade. Quando marca, Gyokeres coloca os dedos das mãos entrelaçados a tapar a boca, com os polegares a subirem na cara até aos olhos, ao estilo de uma máscara. Depois de um antigo companheiro de equipa do Coventry ter revelado que se tratava de uma referência a Hannibal, o canibal (filme ‘O Silêncio dos Inocentes’), o avançado prefere manter o tabu. “Ninguém esteve perto de acertar. Há muitos palpites... Foi isso do Hannibal, o Batman e tudo o que possam imaginar, mas estão longe de acertar. É secreto. Vou esclarecer isso, mas não será hoje”, respondeu.





MORITA JAPONÊS ESTÁ RECUPERADO DO DÉRBI







Leia também Máscara nos golos de Gyokeres inspirada no filme ‘Silêncio dos Inocentes’ O médio Morita, que saiu do dérbi da Luz com algumas queixas musculares, já está apto e pronto a jogar pelo Japão. “A minha condição física é boa e cheguei com a intenção de disputar os dois jogos”, disse sobre as partidas com Mianmar (dia 16) e Síria (21).

TREINO SÓ NA SEXTA-FEIRA



Rúben Amorim deu três dias de folga à equipa, com o regresso aos trabalhos agendado para sexta-feira, altura em que dará início à preparação do jogo com o Dumiense (Campeonato de Portugal) para a Taça de Portugal no domingo dia 26 (18h00).