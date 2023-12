Rúben Amorim vai poupar Gyokeres no jogo de quinta-feira (20h00, SIC) do Sporting com o Sturm Graz, para a Liga Europa, de forma a poder contar com o avançado sueco na máxima força frente ao FC Porto na segunda-feira em jogo da Liga.



Com o destino traçado na Liga Europa, pois os leões já garantiram o segundo posto no Grupo D que vale um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final, Rúben Amorim vai rodar a equipa.









